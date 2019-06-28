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باريس ومدن فرنسية تحظر أكثر من 60% من السيارت بسبب موجة الحر والتلوث

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:25 م
باريس ومدن فرنسية تحظر أكثر من 60% من السيارت بسبب موجة الحر والتلوث
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خاطر عبادة
 
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بدأت المدن الفرنسية الكبرى في حظر السيارات القديمة من الطرق هذا الأسبوع "أكثر من 60% من السيارت"، حيث أن موجة الحرارة القياسية في البلاد تزيد من تلوث الهواء.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، فرضت باريس وليون منذ يوم الأربعاء حظراً على قيادة السيارات على طرقها، في حين أن جرونوبل ومارسيليا وستراسبورج استبعدت أيضًا أعدادًا كبيرة من حركة المرور من مراكز مدينتهم.

وقد تشهد فرنسا اليوم أكثر أيامها حرارة في التاريخ، حيث من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة بين 42 و45 درجة مئوية.
وتتمتع باريس وغيرها من المدن الكبرى بمعايير انبعاثات "جودة الهواء" المعمول بها منذ بداية عام 2017، والتي تتطلب من جميع المركبات عرض فئة التلوث الخاصة بها.

وهناك ست فئات مختلفة من السيارات، وكلها ممثلة بلون، والتي تصنف السيارة حسب العمر ومستوى الانبعاثات، وتواجه الطرازات القديمة جدًا، التي تم إنتاجها قبل عام 1997، قيودًا دائمة في حين يتم حظر الآخرين خلال ساعات الذروة.
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