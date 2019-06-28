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باريس سان جيرمان يبرم أكبر عقد رعاية في تاريخه

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:21 م
باريس سان جيرمان يبرم أكبر عقد رعاية في تاريخه
باريس سلن جيرمان
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وكالات
 
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه مدد عقد الرعاية الذي يربطه مع شركة نايكي الأمريكية حتى عام 2032، مؤكداً توقيع أهم عقد رعاية في تاريخه.

لم يتم الكشف عن تفاصيل مالية، غير أن بطل فرنسا أكد انه تم تجديد العقد السابق الذي كان ينتهي في عام 2022 مع نايكي حتى عام 2032، وهو يمثل أكبر عقد رعاية في تاريخ النادي.

وبحسب قناة أر أم سي سبورت الفرنسية، تبلغ قيمة العقد الجديد قرابة 75 مليون يورو سنوياً (85 مليون دولار)، مقابل 25 مليوناً سنوياً للعقد القديم.
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