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ميدو يوجه رسالة لمتابعيه عبر "تويتر"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:12 م
ميدو يوجه رسالة لمتابعيه عبر تويتر
ميدو
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علي نبوي
 
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وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة الشكر لكل من تقدم له بواجب العزاء في وفاة والده والي توفي أول أمس الأربعاء.

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"شكرا جزيلا لجميع الاهل والأصدقاء الذين قدموا لى ولاسرتى واجب العزاء فى وفاة والدى حسام وصفي رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "والتمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء فى المغفور له والدى لظروف خاصة.اسالكم الفاتحة".

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