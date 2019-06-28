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المؤسسة العامة للحبوب تستورد 715 ألف طن من القمح

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:09 م
المؤسسة العامة للحبوب تستورد 715 ألف طن من القمح
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019م، لاستيراد كمية (715.000) طن من القمح للتوريد خلال الفترة (سبتمبر - نوفمبر2019م) موزعة على 12 باخرة، بواقع 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و4 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة لميناء جازان.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس،أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من قبل شركات المطاحن على القمح والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه.
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