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تركيا تقصف مواقع للجيش السوري قرب إدلب

الجمعة 28/يونيو/2019 - 01:04 م
تركيا تقصف مواقع للجيش السوري قرب إدلب
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، ردا على قيامه بقصف نقاط المراقبة التركية بإدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت مقتل أحد جنودها، في ضربة مدفعية شنتها قوات حكومية سورية بمحافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وأصابت الضربة مركز مراقبة تركي، وتم تسجيل أول حالة وفاة تركية في هجوم الحكومة السورية منذ شن هجوم لاستعادة إدلب في أبريل.

وأوردت الوزارة، في وقت متأخر من يوم الخميس، أن ثلاثة جنود أصيبوا أيضا في الهجوم وتم إجلاؤهم من سوريا. وقالت الوزارة إن أنقرة حذرت من الرد "بأشد العقوبات".

وتشغل القوات التركية 12 مركز مراقبة في إدلب، كجزء من اتفاقية وقف التصعيد التي أبرمت مع روسيا وإيران في سبتمبر 2017.

وانهار وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه تركيا العام الماضي، التي تدعم جماعات مقاتلة في سوريا، وروسيا، التي تدعم الرئيس بشار الأسد، وسط الهجوم الحكومي.

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