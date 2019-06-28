نهال عنبر تحتفل بعقد قران شقيقة عمرو عبد العزيز

احتفل الفنان عمرو عبد العزيز بعقد قران شقيقته وحرص على حضور عقد القران الفنانة نهال عنبر والتى قامت بنشر صورة لها مع عمرو وشقيقته التى لفتت الأنظار بجمالها.





يذكر أن نهال عنبر تواصل عرض برنامجها كلام ستات مع الفنانة هيدى كرم ، شريهان أبو الحسن، وندى رحمى.









كما تواصل نهال بروفات مسرحية جديدة بعنوان " رسمت الطريق " من انتاج المجلس القومى للمرأة ويشاركها البطولة الفنانة نورهان وعدد من الفنانين الشباب .





وعرض لنهال عنبر فى رمضان مسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبرى واحمد صلاح حسنى .



