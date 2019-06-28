قطريليكس: انخفاض قيمة فائض الميزان التجارى لقطر





أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، على تواصل حجم الخسائر الاقتصادية القطرية التى يتكبدها النظام منذ المقاطعة العربية للدوحة، حيث انخفاض قيمة فائض الميزان التجارى لدولة قطر خلال مايو الماضى بنسبة 8.9% على أساس سنوى.





وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الفائض التجارى لقطر سجل فى الشهر الماضى 13.56 مليار ريال، مقابل 14.88 مليار ريال فى مايو 2018، وعلى أساس شهرى، ارتفع الفائض التجارى لقطر 3.5%، عن مستوياته فى أبريل السابق البالغة 13.10 مليار ريال، بدعم نمو الصادرات 2.9 بالمائة، وارتفاع الواردات 2.1%.





وتابع أن ضغط على الفائض التجارى لقطر على أساس سنوى، انخفاض الصادرات فى مايو الماضي 8.4% عند 22.76 مليار ريال، مقابل 24.84 مليار ريال فى الشهر المناظر من العام السابق، موضحًا أن صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" انخفضت 6.2% إلى 13.6 مليار ريال، وتراجعت صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 29.5% عند 1.7 مليار ريال، بينما ارتفعت "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 1.1% مسجلة 4.1 مليار ريال.



