رغم الإمكانيات العالية مقابل السعر.. Redmi note 7 يفتقر لأهم مكون أساسي





رغم الامكانيات والسعر المميز لهاتف شاومي ريدمي نوت 7 ، إلا أنه يفتقر لمكون أساسي وهو اختيار الشبكة اتوماتيكياً، حيث أن الهاتف لا يقوم بالتبديل بين الشبكات المتاحة تلقائياً خصوصاً في الأماكن التي يضعف فيها استقبال الشبكة.

حيث واجه Redmi note 7 العديد من الانتقادات من قبل المستخدمين خصوصاً في عملية اختيار الشبكة حيث أن الهاتف لا يعمل سوى على شبكات 4G اتوماتيكيا، ولا يلتقط شبكات الجيل الثاني أو الثالث في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة وهو ما يؤدى لانقطاع الاتصال بالهاتف في تلك الأماكن، .