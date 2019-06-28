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رغم الإمكانيات العالية مقابل السعر.. Redmi note 7 يفتقر لأهم مكون أساسي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 11:21 ص
رغم الإمكانيات العالية مقابل السعر.. Redmi note 7 يفتقر لأهم مكون أساسي
Xiaomi Redmi note 7
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أحمد الشيخ
 
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رغم الامكانيات والسعر المميز لهاتف شاومي ريدمي نوت 7 ، إلا أنه يفتقر لمكون أساسي وهو اختيار الشبكة اتوماتيكياً، حيث أن الهاتف لا يقوم بالتبديل بين الشبكات المتاحة تلقائياً خصوصاً في الأماكن التي يضعف فيها استقبال الشبكة.

 

حيث واجه Redmi note 7 العديد من الانتقادات من قبل المستخدمين خصوصاً في عملية اختيار الشبكة حيث أن الهاتف لا يعمل سوى على شبكات 4G اتوماتيكيا، ولا يلتقط شبكات الجيل الثاني أو الثالث في الأماكن التي تضعف فيها الشبكة وهو ما يؤدى لانقطاع الاتصال بالهاتف في تلك الأماكن، .

Redmi note 7
Redmi note 7


وأكد مستخدمون على استيائهم من تأخر الشركة في إصدار تحديثات النظام للجهاز في هذا الشق، موضحين أنه في في الأماكن ضعيفة الشبكة ينقطع الأرسال والاستقبال بالجهاز ثم يفاجئون برسائل بالأرقام التي حاولت الاتصال بهم أو الرسائل التي أرسلت لهم، مؤكدين أنه يجب ضبط الشبكة على الجهاز يدوياً حتى يستطيع الاستقبال.

 

 

وكانت شاومي أعلنت عن هاتفها العملاق للفئة المتوسطة ليحتل الفئة الإقتصادية والمتوسطة بكاميرا عالية الجودة 48 ميجا بطبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس 5 وبمعالج عالي سناب دراجون 660 مع أندرويد باي 9.


Xiaomi Redmi note 7
Xiaomi Redmi note 7


ولكن أظهرت تجربة المستخدمين عدد من العيوب من أهمها عدم القدرة على  استخدام الشريحتين مع بعضهما البعض في وقت واحد، بجانب أن الكاميرا الخلفية بارزه بعض الشيء وهذا يؤثر علي وضع الهاتف علي الظهر وتعرضها للخدش.



 كما أن الشاحن المرفق مع الهاتف لا يدعم الشحن السريع رغم دعم الهاتف لذلك، وهو ما سيتوجب عليك شراء شاحن سريع وهو ما يزيد التكلفة على المستخدم حيث يتراوح سعر الشاحن السريع من 300 إلى 400 جنيه بجانب أنه لا يختلف كثيرا في وقت الشحن عن الشاحن العادي.


أما عن الكاميرا الأمامية فجودتها متوسطة وهناك أفضل منها في هذه الفئة.

 

ورغم عدم تمكنا من تجربة الهاتف لصعوبة التواصل مع شركة Xiaomi في مصر، إلا أن معظم تعليقات مستخدمي الهاتف أظهرت العيوب سالفة الذكر.

 

وتواجه شاومي منافسة كبيرة في السوق المصري من جانب الشركات الصينية المنافسة، التي باتت تتبع نفس النهج في طرح هواتف رخيصة الثمن بامكانيات تكنولوجية عالية، وعلى رأسها Realme   و Honor و Infinix

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