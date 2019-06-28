الذهب يتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ 2016

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ 2016، بالتزامن مع التوترات التجارية والجيوسياسية التي حدثت في يونيو الجاري.





وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.4 بالمائة إلى 1417.40 دولار للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة عند 1414.54 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 96.090 .





وسجلت أسعار الذهب مكاسب كبيرة على مدار الشهر الجاري وارتفعت لأعلى مستوى منذ 2013، بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لهجة داعمة لسياسة نقدية تيسيرية.





وانطلقت اليوم اجتماعات قمة الـ20 في اليابان، والتي ستشهد لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني لبحث المسائل التجارية.





وفي يوم الأربعاء هدد دونالد ترامب من جديد بفرض تعريفات جمركية إضافية على الصين حال عدم توصله لصفقة تجارية مع الرئيس شي جين بينغ.





ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة، ومؤشر "شيكاغو" للإنتاج الصناعي.