إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بطريق غارب الغردقة

Advertisements

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، فى انقلاب سيارة ملاكى، بطريق الغردقة - رأس غارب، تم نقلهم لمستشفي غارب المركزي لتلقي العلاج، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

‌

يذكر أن بلاغا ورد لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 15 طريق غارب - الغردقة، تم توجيه 5 سيارات إسعاف القريبة من موقع الحادث لمكان الحادث.

‌

وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال بإصابات متفرقة مابين كدمات وسحجات، وتم نقلهم علي الفور لمستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج، فيما انتقلت قوة امنية لمعاينة موفع الحادث ومعرفة تفاصيل الحادث.



تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

