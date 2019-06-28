كواليس تسجيل محمد محيى أغنية جديدة بعنوان "بعدنا"

انتهى المطرب محمد محيى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "بعدنا" داخل أحد الأستوديوهات بالقاهرة، لطرحها ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد بطولة كأس الأمم الأفريقيا، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وجيتارات أحمد روكيت، وكلارنيت حموسو، وهندسة صوت محمود عزت.





واستغرق تسجيل أغنية "بعدنا" 24 ساعة كاملة، حيث تعتمد على تكنيك جديد من حيث الأداء الصوتى والمزيكا، وتنتمى الأغنية لنوعية الأعمال الغنائية الدرامية التى تعتمد على البعد والفرق بطريقة رومانسية بشكل جديد ومختلف.









يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.



