توفيق عكاشة يهاجم أكاذيب الإخوان بتعليم الدول العربية: "إيه الهبل ده"





وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن مصر بشعبها العاشق للعرب هو الذي ذهب إلى الدول العربية لتعليم الخليج العربي بأسره، وشمال أفريقيا بأنفسهم.