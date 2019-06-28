توفيق عكاشة يهاجم أكاذيب الإخوان بتعليم الدول العربية: "إيه الهبل ده"
الجمعة 28/يونيو/2019 - 07:08 ص
نعيم يوسف
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن جماعة الإخوان المسلمين يدعون أنهم نشروا التعليم في دول الخليج العربي، معلقا: "إية الهبل ده".
وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن مصر بشعبها العاشق للعرب هو الذي ذهب إلى الدول العربية لتعليم الخليج العربي بأسره، وشمال أفريقيا بأنفسهم.
وشدد: "ده ناقص يقولوا إن الإخوان هم اللي اخترعوا سفينة الفضاء.. هيقعدوا يكذبوا لغاية ما يصدقوا نفسهم.. ويقولوا أول واحد ذهب للفضاء كان إخوانيا".
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