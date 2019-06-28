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السقا: عصام السقا فنان عبقري و"جينيس"

الجمعة 28/يونيو/2019 - 06:20 ص
السقا: عصام السقا فنان عبقري وجينيس
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قال الفنان أحمد السقا، إن عصام السقا عبقري ومجتهد لديه قدرة على التعلم والتطوير من نفسه، معربًا عن سعادته لأنه أستثمر في عصام السقا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد،أ أن عصام السقا فنان مجتهد وجينيس ، ويسير بخطوات جيدة في العمل الدرامي، مطالبا السقا بالاستمرار في هذه الخطوات التى يسير عليها".

ومازح أحمد السقا "عصام السقا قائلا" عصام السقا هو اللي سمي نفسه على أسمي، كاشفًا أن هناك فيلم جديد يستعد له  مع أحمد نادر جلال .

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