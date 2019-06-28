السقا: عصام السقا فنان عبقري و"جينيس"

قال الفنان أحمد السقا، إن عصام السقا عبقري ومجتهد لديه قدرة على التعلم والتطوير من نفسه، معربًا عن سعادته لأنه أستثمر في عصام السقا.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد،أ أن عصام السقا فنان مجتهد وجينيس ، ويسير بخطوات جيدة في العمل الدرامي، مطالبا السقا بالاستمرار في هذه الخطوات التى يسير عليها".



