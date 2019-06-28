انتحار طالب لإصابته باكتئاب في سوهاج

انتحر طالب، صباح اليوم الجمعة، بشنق نفسه بحبل في غرفة بالمنزل لمروره بحالة اكتئاب، بدائرة مركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.





تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إخطارا من المستشفى المركزي بوصول يوسف ح 16 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.





وأقر والده بشنق نجله نفسه بحبل بسقف إحدى غرف المنزل لمروره بحالة اكتئاب، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك .





وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة "إسفكسيا الخنق"، ولا توجد شبهة جنائية.





حرر محضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات .​



