أبرز النجوم المشاركين في مسلسل "قيامة عثمان" المرتقب





بدأت تخرج إلى العلن أبرز الأسماء المشاركة في المسلسل وتثير اهتمام الصحافة التركية.





ومن بين تلك الأسماء الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، والذي سيؤدي دور "عثمان غازي" مؤسس الدولة التي امتدت ستة قرون.





وتجرى الآن التحضيرات التقنية والفنية، كالتدرب على فنون القتال، وركوب الخيل وغيرها.



