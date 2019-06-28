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عاجل.. رئيس الوزراء الياباني: صلاح منظومة التجارة العالمية أمرا ضروريا وطارئا للاقتصاد العالمي

الجمعة 28/يونيو/2019 - 05:49 ص
عاجل.. رئيس الوزراء الياباني: صلاح منظومة التجارة العالمية أمرا ضروريا وطارئا للاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء الياباني - شينزو آبي
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نعيم يوسف
 
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قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في الجلسة الأولى من قمة العشرين، نتمنى مناقشة الاقتصاد العالمي، ومراقبة المخاطر وتحقيق التنمية المستدامة، والوضع الحالي للاقتصاد العالمي به استقرار بسيط، ولكن هناك مخاوف شديدة على التجارة العالمية.

وأضاف في كلمة له بأعمال قمة العشرين، المنعقدة في "أوساكا"، اليابانية، على الرغم أن السياسات الإحمائية تتسبب في مواجهات بين الدول إلا أنها لا تفيد طرفا.

وأشار إلى أن إصلاح منظومة التجارة العالمية أمر ضروري وطارئ للاقتصاد العالمي، مشددا على أن بلاده سوف تستمر في الترويج لتحسين منظومة التجارة.
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