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عاجل.. ولي العهد السعودي يصل مقر قمة الـ20 في اليابان

الجمعة 28/يونيو/2019 - 04:31 ص
عاجل.. ولي العهد السعودي يصل مقر قمة الـ20 في اليابان
ولي العهد السعودي - الأمير محمد بن سلمان
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وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، إلى مقر قمة الـ20 في مدينة أوساكا باليابان.

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، بثًا مباشرًا لقمة دول البريكس على هامش قمة الـ20 في اليابان.

وكانت انطلقت في مدينة أوساكا اليابانية، القمة "الصينية- الأفريقية"، اليوم، والتي دعا إليها الرئيس الصيني ورئيسا بمشاركة جنوب افريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين G20
 
وكانت العاصمة الصينية بكين، استضافت في سبتمبر من العام الماضي أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

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