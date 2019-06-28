أحمد عكاشة: "الترامادول" لا يحسن الكفاءة الجنسية



وأضاف "عكاشة"، في لقاء مع برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن "الترامادول" به مادة مخلقة من الأفيون، وهو مثل الحشيش يعمل على اختلال المسافات ويؤدي إلى اللامبالاة.



وتابع أستاذ الطب النفسي، أن البعض يتوهم أن الترامادول يحسن الكفاءة الجنسية، وهذا غير صحيح، ولكن الإنسان يتوهم ذلك فقط.



قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن المخدرات التقليدية مثل الحشيش والكوكايين، وغيرها لم تعد هي الأهم في مسألة التعاطي، ولكن هناك 80 نوعًا أخر، مثل الاستروكس والفلاكة.