ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"بوينج" تنوي تطوير طائرات 737 ماكس بحلول سبتمبر

الخميس 27/يونيو/2019 - 11:38 م
بوينج تنوي تطوير طائرات 737 ماكس بحلول سبتمبر
بوينج
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال مسؤول في بوينج، اليوم الخميس، إن الشركة تعتقد الآن أنها ستكمل أحدث تحديث لبرنامج الكمبيوتر لطائرتها 737 ماكس المتوقفة عن الطيران بحلول سبتمبر أيلول بعد أن ظهرت مشكلة جديدة الأسبوع الماضي أثناء اختبار لجهاز المحاكاة.

ويعني ذلك أن الطائرة من غير المرجح أن تستأنف الطيران حتى أكتوبر على أقل تقدير.

وقال مصدر آخر إن إدارة الطيران الاتحادية قد توافق على أن تستأنف الطائرة الرحلات بحلول أواخر سبتمبر؛ إذا كان بمقدور بوينج أن تفي بذلك الموعد.

وقالت شركة طيران ساوث ايرلاينز يوم الخميس إنها قررت تمديد تعليق رحلات طائراتها 737 ماكس حتى أوائل أكتوبر.
Advertisements
المزيد عن: شركات الطيران تطوير بوينج الطيران المدني اخبار الطيران
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
3
x
22:00
2
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي