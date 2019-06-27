"بوينج" تنوي تطوير طائرات 737 ماكس بحلول سبتمبر
الخميس 27/يونيو/2019 - 11:38 م
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قال مسؤول في بوينج، اليوم الخميس، إن الشركة تعتقد الآن أنها ستكمل أحدث تحديث لبرنامج الكمبيوتر لطائرتها 737 ماكس المتوقفة عن الطيران بحلول سبتمبر أيلول بعد أن ظهرت مشكلة جديدة الأسبوع الماضي أثناء اختبار لجهاز المحاكاة.
ويعني ذلك أن الطائرة من غير المرجح أن تستأنف الطيران حتى أكتوبر على أقل تقدير.
وقال مصدر آخر إن إدارة الطيران الاتحادية قد توافق على أن تستأنف الطائرة الرحلات بحلول أواخر سبتمبر؛ إذا كان بمقدور بوينج أن تفي بذلك الموعد.
وقالت شركة طيران ساوث ايرلاينز يوم الخميس إنها قررت تمديد تعليق رحلات طائراتها 737 ماكس حتى أوائل أكتوبر.
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