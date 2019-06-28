سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو في مصر بالبنوك والسوق السوداء

استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 28-6-2019، مقابل الجنيه المصري، عند مستويات إغلاق أمس، وشهدت اسعار الدولار آخر تحرك، الأربعاء الماضي، حيث تباينت

اسعار العملة الأمريكية، مما أسفر عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك، بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل الجنيه في بنكين فقط.





وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع.



