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سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو في مصر بالبنوك والسوق السوداء

الجمعة 28/يونيو/2019 - 12:03 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 28 يونيو في مصر بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 28-6-2019، مقابل الجنيه المصري، عند مستويات إغلاق أمس، وشهدت اسعار الدولار آخر تحرك، الأربعاء الماضي، حيث تباينت اسعار العملة الأمريكية، مما أسفر عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك، بينما تراجعت العملة الأمريكية مقابل الجنيه في بنكين فقط. 

وجاء متوسط سعر العملة الأمريكية اليوم، 16.65 جنيها للشراء، 17.75 جنيها للبيع. 

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، مسجلا نحو 16.42 جنيها.


جاء سعر الدولار في مصر وفقًا للتحديثات البنكية كالتالي:


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
16.66 جنيه للشراء 
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.64 جنيه للشراء
16.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة
16.66 جنيه للشراء
16.76 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.65 جنيه للشراء
16.75 جنيه للبيع



قرار تحرير سعر الصرف


يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي
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