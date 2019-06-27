بوتين: اتفاق خفض إنتاج النفط ساعد في استقرار الأسواق العالمية
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:43 م
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نقل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في مقابلة صحفية، اليوم الخميس، إن اتفاقا بين منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط لخفض إنتاج الخام لعب دورا إيجابيا في استقرار أسواق النفط.
وفي المقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، لم يشأ بوتين أن يقدم إجابة مباشرة عندما سئل عما إذا كانت روسيا ستؤيد تمديد الاتفاق عندما ينقضي أجله في نهاية الشهر الحالي.
لكنه قال إن استقرار أسواق النفط يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين.
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