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إيران: لن نعمل على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق النووي

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:56 م
إيران: لن نعمل على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق النووي
إيران
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وكالات
 
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تعهد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، بألا تعمل بلاده على إنتاج أسلحة نووية حتى في حال انهيار الاتفاق حول البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وقال روانجي، في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الخميس، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "حتى في حال فقداننا خطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل اتباع سياساتنا التي لا نسعى وفقها لإنتاج أسلحة نووية".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني الرفيع: "الأسلحة النووية هي آخر ما تريده إيران، إننا لا نعتبرها شيئا مفيدا".

وشدد روانجي مع ذلك على أن بلاده "تحتفظ بحقها في تخصيب اليورانيوم بمستوى يعد ضروريا لتحقيق الإنجازات العلمية".

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