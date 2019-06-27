ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السعدي: حدائق القناطر استقبلت 20 ألف مواطن في أول يومين من عيد الفطر

الخميس 27/يونيو/2019 - 09:53 م
السعدي: حدائق القناطر استقبلت 20 ألف مواطن في أول يومين من عيد الفطر
المهندس محمود السعدي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن منطقة القناطر الخيرية بها 10 حدائق.

وأشار "السعدي"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن حدائق القناطر الخيرية استقبلت 25 ألف مواطن خلال عيد شم النسيم، كما أنهم استقبلوا 20 ألف مواطن خلال أول يومين لعيد الفطر.

وأضاف أن تطوير القناطر الخيرية استغرق 6 أشهر، وبجهود ذاتية، لافتًا إلى أنهم اهتموا برفع كفاءة الخدمات بالحديقة، وجعلها على مستوى عالمي.
Advertisements
المزيد عن: حدائق القناطر المهندس محمود السعدي القناطر اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
1
x
16:30
0
بوروندي
الجزائر
1
x
19:00
0
السنعال
كينيا
0
x
22:00
1
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي