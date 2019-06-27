السعدي: حدائق القناطر استقبلت 20 ألف مواطن في أول يومين من عيد الفطر
الخميس 27/يونيو/2019 - 09:53 م
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، إن منطقة القناطر الخيرية بها 10 حدائق.
وأشار "السعدي"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن حدائق القناطر الخيرية استقبلت 25 ألف مواطن خلال عيد شم النسيم، كما أنهم استقبلوا 20 ألف مواطن خلال أول يومين لعيد الفطر.
وأضاف أن تطوير القناطر الخيرية استغرق 6 أشهر، وبجهود ذاتية، لافتًا إلى أنهم اهتموا برفع كفاءة الخدمات بالحديقة، وجعلها على مستوى عالمي.
وأشار "السعدي"، خلال حواره ببرنامج "ستديو الشارع" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن حدائق القناطر الخيرية استقبلت 25 ألف مواطن خلال عيد شم النسيم، كما أنهم استقبلوا 20 ألف مواطن خلال أول يومين لعيد الفطر.
وأضاف أن تطوير القناطر الخيرية استغرق 6 أشهر، وبجهود ذاتية، لافتًا إلى أنهم اهتموا برفع كفاءة الخدمات بالحديقة، وجعلها على مستوى عالمي.
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