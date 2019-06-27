إسماعيل بن ناصر يتحدث عن تأهل الجزائر وحصده جائزة الأفضل

أعرب إسماعيل بن ناصر لاعب منتخب الجزائر عن سعادته بتحقيق الفوز على السنغال بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال بن ناصر في مؤتمر صحفي : "درسنا للسنغال جيدا وقدمنا مباراة قوية واعتمدنا على غلق المساحات".

وأوضح أنه سعيد بالجائزة الثانية على التوالي في مباريات الجزائر بالكان.

ونجح المنتخب الجزائري، في الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد بالجولة الثانية لدور المجموعات، ليتأهل رسميا لدور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية.