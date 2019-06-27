توفيق عكاشة: أمريكا استخدمت نظرية "الدود والجبنة" في إسقاط الاتحاد السوفيتي
الخميس 27/يونيو/2019 - 08:27 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك ضابطًا بالجيش الإنجليزي عرف بلورانس العرب، كانت ديانته الأصلية اليهودية، استطاع أن يلعب دورًا سيئًا في تقسيم الدول العربية، فقسم بلاد الشام إلى مجموعة من الدول، وايضًا قسم شبه الجزيرة العربية إلى عدد من الدول، وتم تقسيم بلاد المغرب العربي.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذا الرجل استغل حسن نية بعض الحكام العرب، لكي يُصيغ اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، وهذه الاتفاقية قسمت الدول العربية تقسيمًا مبنيًا على قواعد، وليس عشوائيًا.
وأشار إلى أن الذين لا يقرأون التاريخ لم يتوقفوا بالتحليل أمام مخططات مطلع القرن العشرين، ولذلك ما حدث في القرن العشرين، يُكرر مرة أخرى في القرن الحالي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت نظرية "الدود والجبنة" في اسقاط الاتحاد السوفيتي، معقبًا: "الدود جاي من الجبنة، وهو نفسه اللي بياكل الجبنة".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن هذا الرجل استغل حسن نية بعض الحكام العرب، لكي يُصيغ اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، وهذه الاتفاقية قسمت الدول العربية تقسيمًا مبنيًا على قواعد، وليس عشوائيًا.
وأشار إلى أن الذين لا يقرأون التاريخ لم يتوقفوا بالتحليل أمام مخططات مطلع القرن العشرين، ولذلك ما حدث في القرن العشرين، يُكرر مرة أخرى في القرن الحالي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة استخدمت نظرية "الدود والجبنة" في اسقاط الاتحاد السوفيتي، معقبًا: "الدود جاي من الجبنة، وهو نفسه اللي بياكل الجبنة".
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