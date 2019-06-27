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تحويل رواية الكويتي مشعل حمد "بقايا مدينة" لمسلسل مصري يعرض رمضان 2020

الخميس 27/يونيو/2019 - 08:26 م
تحويل رواية الكويتي مشعل حمد بقايا مدينة لمسلسل مصري يعرض رمضان 2020
الكويتي مشعل حمد
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الفجر الفني
 
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كشف الكاتب والروائي الكويتي الشهير مشعل حمد، عن تحويل روايته الأكثر مبيعًا في الوطن العربي "بقايا مدينة" لمسلسل درامي مصري سيعرض في رمضان 2020.

 

وأكد "مشعل" في تصريحات صحفية بأن أحد الشركات المصرية المتخصصة في الإنتاج الدرامي تواصلت معه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتم الاتفاق معه على تحويل روايته إلى مسلسل درامي سيعرض في مصر ودبي في نفس التوقيت، وتم توقيع العقود على البدء في تصوير المسلسل في نهاية هذا العام ليكون جاهزًا للعرض خلال الشهر الكريم.

 

وأوضح صاحب رواية "بقايا مدينة" بأن شركة الإنتاج وضعت بعض الأسماء المبدئية للمشاركة في العمل من بينهم النجم خالد الصاوي، والنجمة نيللي كريم، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على باقي فريق العمل.

 

يذكر أن مشعل حمد، هو كاتب وروائي كويتي صدر له عدة روايات أهمها "لربما خيرة"، "وتمضي الحياة"، "قريبًا ستمطر"، "بين اللهم وآمين"، ويكتب سلسلة مقالات بمجلتي "أسرار" و"الديرة"، ومقدم برامج اجتماعية في إذاعة نبض الكويت (888 FM).

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