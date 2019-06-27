مكتبة الإسكندرية تكرم أحمد شاكر لدوره في مسلسل "رجل من هذا الزمان" (صور)

كرم الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي، لدورة في تجسيد شخصية العالم الكبير مصطفى مشرفه "رائد النهضة العلمية في مصر".

وقال "شاكر" سعيد بهذا التكريم وكان هناك احتفاء من الدكتور أحمد زويل -رحمه الله ، ثم تكريم مكتبة الإسكندرية عن دوري في مسلسل "رجل من هذا الزمان" للقيام بشخصية العالم الكبير مصطفي مشرفة بجانب أدوار مثل فريد الاطرش وأم كلثوم وقاسم أمين وكلهم رموز من رموز الوطن العربي الذين نفخر بهم.

وأكد "شاكر" أن الدكتور مصطفي مشرفة على المستوي الشخصي والإنساني كان يتميز عن غيره، فعندما أتيح له فرصه الدراسة كان من الممكن أن يكمل الدراسة في الخارج، ولكن فضل أن يرجع مصر لكي يعد أجيال من العلماء بنفس مكانته، ولم يفكر بشكل ذاتي وكان لديه مفهوم للوطنية يعتمد علي فكره العلم وفكرة إعداد جيل أكاديمي قادر أن يكون مصطفى مشرفه وهذه قيمة غائبة الآن.

وأشار "شاكر" أن الدكتور "مشرفه" لا يريد أن يحقق مجد شخص لنفسه بل كان الهدف الاسمي وهو إفادة الوطن ولذلك ظل التاريخ يذكره.

جاء ذلك في ندوة تحت عنوان "مصطفي مشرفة.. رائد النهضة العلمية" بحضور أسرة العالم الراحل وعدد من العلماء والفنانين وقدم الندوة الدكتور إسماعيل شيحة رئيس تليفزيون الإسكندرية الأسبق.