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حماية المستهلك: فحصنا أزمة تذاكر الطيران.. وسيتم اتخاذ قرار بشأنها

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:08 م
حماية المستهلك: فحصنا أزمة تذاكر الطيران.. وسيتم اتخاذ قرار بشأنها
اللواء راضي عبد المعطي
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أمنية فوزي
 
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أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن دورهم هو حل مشكلات المواطنين تنفيذًا للقانون وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدائمة بالاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن برنامج الحكومة يؤكد على التفاعل مع جميع مشكلات المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز قام بفحص أزمة تذاكر الطيران، حيث تم استدعاء الشركات، واتخاذ قرار يلزم بضرورة رد التذاكر للمواطنين وتعويض من صرف تذكرة بسعر أعلى، والشركات وقعت على محضر إجراءات بهذا الشأن.

وتابع أنه تم عقد غرفة عمليات للتواصل مع الحالات المتضررة، مؤكدًا أن القانون سيطبق كل الإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن؛ لأن المواطن هو رقم واحد وهو محور اهتمام الدولة.
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