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إجازة للمصريين.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما لمجلس الوزراء

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:02 م
إجازة للمصريين.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا هاما لمجلس الوزراء
أرشيفية
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نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إجازة 30 يونيو التي توافق الأحد المقبل.

ونص القرار، في مادته الأولى على أن "يكون يوم الأحد الموافق 30 من يونيو 2019 أجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة".

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المزيد عن: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي الجريدة الرسمية إجازة 30 يونيو 30 يونيو
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