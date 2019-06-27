أروى جودة تحذف صورة شبه عارية لها بعد نشرها بـ3 دقائق (صورة)

حذفت الفنانة أروى جودة، صورة لها بعد نشرها بثلالث دقائق، والتيي ظهرت خلالها شبه عارية.





ظهرت أروى جودة في الصورة بظهرٍ مكشوف، مرتدية قلادة ذهبية، على شكل قلب، ويبدو أنها أعادت النظر في نشر الصورة، خاصة بعد التفاعل الكبير الذي نالته على الرغم من سرعة حذفها.





لكن إحدى الصفحات الخاصة بنشر صور الفنانين تمكنت من التقاط الصورة وإعادة نشرها.





جدير بالذكر أن آخر ظهور درامي لأروى جودة كان عبر مشاركتها في مسلسل "صانع الأحلام" الذي عُرض في شهر رمضان 2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.



