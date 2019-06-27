المستشار الاقتصادي لترامب: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس هناك شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين.



وأوضح المسؤول الأمريكي، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على رفع القيود المفروضة على شركة هواوي الصينية.



