المستشار الاقتصادي لترامب: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين
الخميس 27/يونيو/2019 - 05:37 م
أسماء العزب
Advertisements
Advertisements
قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس هناك شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين.
وأوضح المسؤول الأمريكي، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على رفع القيود المفروضة على شركة هواوي الصينية.
ويذكر أن قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.
وقال المتحدث، قاو فنغ، إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.
وقال المتحدث، قاو فنغ، إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.
Advertisements
- الصين ترفض العقوبات الأحادية على شركاتها
- الصين ترد على فرض الولايات المتحدة عقوبات على هواوى
- الصين: العقوبات الأحادية ستؤثر على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
- الصين: استهداف هواوى يؤثر على المحادثات التجارية مع أمريكا
- الصين تحتج رسميا لدى الولايات المتحدة بخصوص هواوي
- ترامب يُشير إلى خطورة "هواوي".. ويؤكد: ما فعلته الصين أمر خطير للغاية
- "بوتين" يدين المحاولات الأمريكية لإخراج هواوي من الأسواق العالمية
- الصين وأمريكا يستأنفان المباحثات التجارية بين البلدين بعد موافقة رؤساء البلدين
- الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات المفروضة على "هواوي"
- في قمة العشرين...هل ترفع أمريكا الحظر عن هواوي