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المستشار الاقتصادي لترامب: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:37 م
المستشار الاقتصادي لترامب: لا شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين
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أسماء العزب
 
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قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس هناك شروط مسبقة في محادثات التجارة مع الصين.

وأوضح المسؤول الأمريكي، خلال تصريحاته، اليوم الخميس، أنه من غير المرجح أن توافق الولايات المتحدة على رفع القيود المفروضة على شركة هواوي الصينية.

ويذكر أن قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات، وذلك قبل أيام من اجتماع منتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل التجارة.

وقال المتحدث، قاو فنغ، إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات، وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون.
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