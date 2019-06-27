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بنات نادي زايد ضمن منتخب الجيزة لكرة اليد

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:40 م
بنات نادي زايد ضمن منتخب الجيزة لكرة اليد
بنات نادي زايد
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عمرو مصطفى
 
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تلقى نادي الشيخ زايد الرياضي إخطارا من منطقة الجيزة لكرة اليد يفيد باختيار أربع لاعبات من فريق كرة اليد بالنادي  للانضمام لمنتخب الجيزة لكرة اليد، وذلك بعد الاختبارات التي أجراها المنتخب لمواليد 2004 بنات وهن: حمين عمرو محمد، حياء عمرو محمد، روان وائل سامي وآلاء محمد على.

 

وهنأ الكابتن فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد اللاعبات على انضمامهم للمنتخب قائلا: "إن مثل هذه النجاحات التي نراها يرما تلو الآخر ما هي إلا دلالة واضحة على أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو التقدم، ويرجع الفضل في ذلك إلى مجلس الإدارة وكذلك الأعضاء لحرصهم على النهوض بالنادي".

 

ومن ناحيته قال أحمد العطار مدير النشاط الرياضي بنادي الشيخ زايد، إن مثل هذه النجاحات التي يحصدها النادي كان للكابتن فكري الهواري نصيب الأسد فيها، نظراً لرعايته للاعبين وحرصه الشديد على النهوض بالنادي، مشيراً إلى انتقال بعض من لا عبي نادي الشيخ زايد إلى النادي الأهلي وكذلك نادي الزمالك.

 

وأشاد العطار بأداء اللاعبين وطموحهم العالي وإصرارهم على النجاح الدائم.

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