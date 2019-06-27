لتقاضيهم رشوة.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 3 بـ"جمرك ميناء القاهرة" لـ28 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين وذلك لجلسة 28 يوليو لقيام أحد المتهمين " تجار بضائع " بإجراءات التصالح مع الجمارك.





صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي وسكرتارية خالد عبد المنعم.



