محافظ القاهرة: الدولة تهتم بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة الايطالية فى تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الايطالية والتعاون المشترك بينهم فى كافة المجالات، وخاصة في مجال الصناعة والتي تشتهر بها ايطاليا وخبراؤها فى تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفي اللازم مع استخدام احدث التقنيات التكنولوجية.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع السفير جيامباولو كانتينى سفير ايطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له ويضم الدكتور بيترو تومباتشينى المستشار الاقتصادى والتجارى والدكتور فليتشة مانتينى ممثل الوكالة الايطالية، لمناقشة دعم الحكومة الايطالية لانشاء مركز تكنولوجى للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بجميع المعدات والدلالات ونقل الخبرات الايطالية فى المجال.





وأكد "عبد العال" على اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلي منطقة صناعية عالمية متخصصة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت، وكذلك تطوير عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية وذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وخلق فرص عمل للشباب.









وأشار المحافظ خلال اللقاء إلي أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منطقة شق الثعبان واتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين ومساعدتهم في تطوير صناعتهم ومساعدتهم بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد ورفع كفاءة المنطقة، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وإعادة استغلالها وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية من خلال شركة متخصصة لإدارة المنطقة والعمل على الاستفادة من الخبرة الايطالية لما لها من خبرات طويلة فى مجال هذه الصناعة.









ولفت السفير الإيطالي إلي أن التعاون المصري الإيطالي يرجع لزمن بعيد في كافة المجالات وخاصة مجال الصناعة ونقل الخبرات الإيطالية لمصر وخاصة في المناطق الصناعية، والتي تعتمد عليها إيطاليا اقتصاديا وأنه مؤخرًا أثمر هذا التعاون عن إنشاء محطة معالجة المخلفات بمدينة الجلود بالروبيكي والذي ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض معدل التأثير البيئي بالمنطقة.









وتابع هناك عدة عناصر أساسية تعمل علي توفيرها في التجمعات الصناعية وهي المعدات والماكينات والآلات الصناعية الحديثة ونقل المعرفة والتدريب الحرفي اللازم للعاملين بالمجال، وأخيرا فى صورة المنتج الذي يخرج من المنطقة بخلق ماركات وعلامات تجارية حاصلة علي شهادات الجودة والاستدامة والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات، وهو يساهم في وضع مصر بالمكانة التي تليق بها في مجال التصدير لدول العالم المختلفة خاصة أفريقيا وأوربا أن مصر لديها المواد الأولية والتجمعات الصناعية الكبري مما يساهم في التعاون في خلق المزيد من فرص التصدير للمنتج المصري.





شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وم. سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية والعميد ماجد فوزى نائب رئيس الجهاز التنفيى للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة.



