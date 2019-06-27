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"التعليم": مد فترة التقديم للقبول بمدارس STEM حتى 1 يوليو

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:20 م
التعليم: مد فترة التقديم للقبول بمدارس STEM حتى 1 يوليو
مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
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ريم محمود
 
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15 يوليو 2019 آخر موعد للاعتماد كمدرب معتمد لمدارس STEM 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة -  القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بني سويف)، حتى يوم 1 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019.

وأضافت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً من خلال هذا الرابط: " http://emis.gov.eg/"، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة التي تريد الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يومي 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكو عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019  لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf

وفي سياق متصل، أعلنت وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، على مد فترة التقدم للاعتماد كمدرب بمدارس المتفوقين في العلوم و التكنولوجيا STEM، حتى يوم 15 يوليو 2019، وذلك طبقاً للشروط المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
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