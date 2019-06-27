الخارجية الروسية ترفض التدخلات الخارجية في السودان
الخميس 27/يونيو/2019 - 04:11 م
وكالات
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أعلن نائب الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين، أن موسكو تعتبر محاولات التأثير على الوضع في السودان من الخارج، غير بناءة، وأن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد أمر غير مقبول.
قال كوجين خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس "حل المشاكل الداخلية السودانية هي مسألة السودانيين أنفسهم، نعتبر الضغوطات الخارجية، ومحاولات الابتزاز والإنذارات وغيرها من أشكال التدخل الفظ في الشؤون الداخلية لهذه الدولة غير مقبولة، وتؤدي إلى نتائج غير بناءة، تؤدي إلى تفاقم الصراع السياسي الداخلي في السودان".
ويشهد السودان، مرحلة انتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر حراك شعبي، وتولي مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
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