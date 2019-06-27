المتحدثة باسم الرئاسة التونسية: حالة الرئيس مستقرة

قالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، إن حالة الرئيس الباجي قايد السبسي مستقرة، ويخضع لمزيد من الفحوصات، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





وتعرض الرئيس السبسي، صباح اليوم، لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.



