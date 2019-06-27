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"حيوانات نافقة" تغلق مجرى مياه كوبري سرس الليان بالمنوفية (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:08 م
حيوانات نافقة تغلق مجرى مياه كوبري سرس الليان بالمنوفية (صور)
المجرى
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أحمد الباهي
 
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سادت حالة من الغضب بين الأهالي في محافظة المنوفية بعدما أغلقت حيوانات نافقة أسفل كوبري الدحدحي مدينة سرس الليان مجرى المياه، في غياب واضح لمديرية الري وإدارتها بالمدينة، وكذلك خفوت دور مجلس المدينة عن المشهد.

ويقول حسن سالم، إن الحيوانات عبارة عن جاموسة وبقرة نافقتين وحولهما كميات كبيرة من القمامة، وتسبب في ذلك في انتشار رائحة كريهة في المنطقة بأكملها، وطالب بتدخل المسؤولين لإسعاف الموقف.
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