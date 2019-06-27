كينيا تنفي رحيل "أوديامبو" عن مصر بسبب العنصرية
الخميس 27/يونيو/2019 - 03:52 م
محمد الصو
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نفى مسؤولو المنتخب الكيني مغادرة دينيس أوديامبو لاعب الفريق، لبعثة وعدم استكمال أمم إفريقيا بعد تعرضه للعنصرية.
وتعرض أوديامبو للعنصرية من بعض الجماهير خلال
وجوده في مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر بافتتاح مشوار المنتخبين بالبطولة.
وقال كين أوكاكا، المنسق الإعلامي للمنتخب الكيني،
في تصريحات رسمية إن اللاعب متواجد في معسكر منتخب بلاده ولا صحة لشائعات رحيله
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