ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قناصة الحوثي يستهدفون المدنيين في حيس

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:04 م
قناصة الحوثي يستهدفون المدنيين في حيس
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استهدفت قناصة جماعة الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الخميس، الأحياء والقرى السكنية شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة بشكل مكثف.

وقال سكان محليون في حيس، بحسب ما نقل موقع "ألوية العمالقة" الإلكتروني، إن قناصة مليشيات الحوثي تمركزوا في المرتفعات المطلة على أحيائهم وقراهم السكنية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على منازلهم.

وأوضح السكان أن الخوف والذعر ساد في صفوف الأهالي، خاصةً النساء والأطفال، حيث تتعمد المليشيات الغاشمة بهذه الإعتداءات قتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم.
Advertisements
المزيد عن: قناصة حيس المدنيين الحوثي استهداف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي