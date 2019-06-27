أمن سوهاج يداهم وكرا لتصنيع الأسلحة النارية بدار السلام

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بسوهاج.



وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج قيام "عامل- سن 67، مقيم بدائرة المركز"..بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف منزل المذكور وضبطه، وبحوزته (4 فرد محلى الصنع- 9 طلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية- وأدوات التصنيع).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.