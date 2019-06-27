ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمن سوهاج يداهم وكرا لتصنيع الأسلحة النارية بدار السلام

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:04 م
أمن سوهاج يداهم وكرا لتصنيع الأسلحة النارية بدار السلام
المتهم
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها بسوهاج. 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج قيام "عامل- سن 67، مقيم بدائرة المركز"..بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف منزل المذكور وضبطه، وبحوزته (4 فرد محلى الصنع- 9 طلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية- وأدوات التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي