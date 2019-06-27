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بي إن سبورتس تتسبب في أزمة لمنتخب مصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:25 م
بي إن سبورتس تتسبب في أزمة لمنتخب مصر
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تسببت قناة بي إن سبورتس في خلاف بين إيهاب لهيطة مدير المنتخب والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقب مباراة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

ورفض إيهاب لهيطة تعليمات مسئول الإعلام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باختيار محمد صلاح للتسجيل للقناة القطرية وحدها وتمسك بحقه كمدير للمنتخب في اختيار أي لاعب للتسجيل للقنوات واختار أحمد المحمدي قائد الفراعنة بعد أن غادر محمد صلاح الملعب متجاهلًا الأزمة لتمسك كل طرف بحقه.

 

 كان منتخب مصر قد فاز على الكونغو بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى  لبطولة أمم إفريقيا 2019.

 

 

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