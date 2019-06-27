النيابة تنتقل لإجراء المعاينة التصويرية لحريق سوق الخضار بالعتبة

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انتقل فريق من نيابة الموسكي الجزئية، إلى موقع حريق نشب في عدد من المحلات التجارية بسوق الخضار بمنطقة العتبة وذلك لإجراء المعاينة التصويرية له.



وأمرت النيابة بسرعة انتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينيات من موقع الحريق لمعرفة أسباب نشوبة وما إذا كان وراءه شبهة جنائية من عدمه.



كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الحريق للتوصل لأسباب اندلاعه.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل نشب فى بعض المحلات التجارية بسوق الخضار بمنطقة العتبة، والذى استمر لمدة 3 ساعات دون وقوع إصابات في الأرواح.



تلقت غرف العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق بعدد من المحلات التجارية في شارع العطار أمام عمارة حامد موسى، المتفرع من شارع محمد علي بمنطقة العتبة فى السوق القديم.



وعلى الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه ومنع تمدده للمحلات الأخرى.



وقامت أجهزة الأمن بإغلاق شارع الأزهر فى الاتجاهين أمام حركة السيارات لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع حدوث أضرار بها.