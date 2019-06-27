الشاهد يتحوّل إلى الداخلية و ندوة صحفية منتظرة بعد قليل..

تحوّل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ قليل، إلى مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية للإجتماع بوزير الداخلية هشام الفراتي.





وستعقد ندوة صحفية بمقر الداخلية بعد قليل، للإفادة بآخر المعلومات حول الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس العاصمة صباح اليوم الخميس 27 جوان 2019.



