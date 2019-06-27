الشاهد يتحوّل إلى الداخلية و ندوة صحفية منتظرة بعد قليل..
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:17 م
مروى الجلاصي
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تحوّل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ قليل، إلى مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية للإجتماع بوزير الداخلية هشام الفراتي.
وستعقد ندوة صحفية بمقر الداخلية بعد قليل، للإفادة بآخر المعلومات حول الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس العاصمة صباح اليوم الخميس 27 جوان 2019.
ويذكر بأنه قد وقع اليوم، تفجيران إرهابيان، الأول في نهج شارل ديغول وسط العاصمة وأسفر عن استشهاد أحد أعوان الشرطة البلديّة متأثّرا بإصابته بعد نقله إلى متشفى شارل نيكول، إضافة إلى إصابة عدد من الأمنيين والمدنيين، والتفجير الثاني كان بمأوى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وأسفر عن إصابة 4 أمنيين.
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