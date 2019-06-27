نجم المغرب يدافع عن مصر في ارتفاع درجة الحرارة

قال يونس بلهندة لاعب المنتخب المغربي إن منتخب بلاده قادر على تقديم مباراة جيدة أمام منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وأضاف يونس بلهندة: "من الصعب مشاهدة زملائي من على مقاعد البدلاء ولكني أثق بهم جميعا.. الفوز على نامبيا كان الأول لي في اللقاء الافتتاحي بكأس الأمم ودرجة الحرارة قد تكون عاملا مؤثرا وبشكل عام المباريات الإفريقية صعبة ولكننا نبذل أقصى جهد".

وتابع بلهندة أنه يجب أن يتعامل الجميع مع الطقس الحار بصورة طبيعية فهو يسود القارة بأكملها مشيرًا إلى أنه لا جدوى من الشكاوى.