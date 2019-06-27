التجارة والصناعة: 30% زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي





أكدت وزارة التجارة والصناعة ان مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية تمثل فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة الى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية وادراج الملف الأفريقي على الاجندة العالمية وذلك في اطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري .





وقالت الوزارة ان مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربتها التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل ، مشيرا الى حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.





وأشارت الوزارة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي نسبة زيادة قدرها 30.5 بالمائة%؛ حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتا الى ان اليابان تحتل المرتبة الـ 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والانشاءات والقطاع المصرفي كما ان هناك استثمارات مصرية في اليابان في قطاعات صناعة السيراميك والصناعات الغذائية.





وأضافت الوزارة ان اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية والمقرر اقامته على هامش القمة الاقتصادية العالمية يشارك به 24 شركة يابانية تعمل في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية بالإضافة الى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرا الى ان الاجتماع سيستعرض عدد من الملفات المهمة أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة الاعتماد على المكون المحلى وامكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الافريقية في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.





وأوضحت الوزارة ان الاجتماع سيستعرض عدد من الموضوعات الاقتصادية الهامة تشمل القاء الضوء على محور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 واستعراض أهم فرص الاستثمار بالسوق المصري خاصة في مجالات الصناعة والتعدين والبرمجيات والبنية الأساسية والزراعة والسياحة والبترول والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية والنقل والطاقة المتجددة والغزل والنسيج خاصة مشيرا الى ان الاجتماع سيلقى الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الحكومة حاليا وتشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع مدينة الجلود بالروبيكى ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروع مدينة الأثاث بدمياط بالإضافة الى مشروع المثلث الذهبي.











