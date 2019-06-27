ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:03 م
نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة
قايد السبسي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

 

ويأتي إعلان الرئاسة بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

 

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.


Advertisements
المزيد عن: وعكة صحية حادة قايد السبسي تونس المستشفى الرئيس التونسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي