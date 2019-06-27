نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة

أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويأتي إعلان الرئاسة بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.

وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.