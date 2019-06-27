ماكرون يحذر روحاني من خرق الالتزامات النووية

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران اليوم الخميس من التخلي عن اتفاقها النووي لعام 2015، أو إعطاء إشارات بأنها تعتزم فعل ذلك وقال إنه سيناقش الجهود لتجنب التصعيد العسكري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وانزعج حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة، والذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي عندما أمر ترامب بشن غارات جوية وألغاها قبل دقائق من التأثير.



وشددت واشنطن التي ألغت اتفاقًا العام الماضي بموجبه قبلت إيران فرض قيود على برنامجها النووي مقابل الوصول إلى التجارة العالمية، وردت إيران بالقول إنها قد تتخذ خطوات تنتهك الاتفاق النووي.



وطلب أيضًا ماكرون من ترامب إسقاط بعض العقوبات على إيران للمساعدة في المحادثات.



واتخذت الأزمة بعدًا عسكريًا في الأسابيع الأخيرة، حيث ألقت واشنطن باللوم على طهران لشن هجمات على سفن في الخليج، وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.



وتنفي إيران اللوم في الهجمات على السفن حيث قالت: "الطائرة بدون طيار كانت في مجالها الجوي عندما تعرضت للهجوم". بينما نفت واشنطن قائلةً " إنها كانت في سماء دولية".



وأضاف: "تزداد التوترات والعنصر الأول بالنسبة لي هو أنه لا يوجد مخرج من الإطار، والأمر الثاني والذي سأناقشه مع الرئيس ترامب غدًا، هو بذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد العسكري ".



قالت طهران إنها تعتزم مواصلة الالتزام بالاتفاقية النووية، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلى أجل غير مسمى إذا لم تحصل على فوائد اقتصادية. ولقد حددت عددًا من المواعيد النهائية في الأسابيع الأخيرة لكي تحميها الدول الأوروبية من العقوبات الأمريكية أو ستتخذ خطوات قد تنتهكها في النهاية.



من المقرر أن يجتمع دبلوماسيون كبار من القوى الأوروبية مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران في باريس اليوم الخميس. وقال ماكرون إن المسؤولين يعملون على سبل تحسين الاتفاق النووي.



ودعا ترامب إيران إلى إجراء محادثات "دون شروط مسبقة". وتقول إيران إنها لا تستطيع التفاوض ما لم تقبل الولايات المتحدة الاتفاق الذي وقّعت عليه بالفعل وترفع العقوبات.



