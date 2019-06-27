رويترز: 5 قضايا تهيمن على مجموعة العشرين باليابان

يتوجه زعماء العالم إلى أوساكا، غرب اليابان، لحضور قمة الاقتصادات الكبرى لمجموعة العشرين يومي الجمعة والسبت.

وأبرزت وكالة رويترز، اليوم، خمس قضايا من المحتمل أن تهيمن على الاجتماع الذي يستضيفه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.





هدنة بين ترامب و"شى"؟





وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج يوم السبت وسط آمال بحدوث انفراج في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أدى إلى تراجع النمو العالمي بالفعل.





ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونج كونج عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة مبدئية في النزاع المستمر منذ ما يقرب من عام قبل اجتماع أوساكا.





وقبل مغادرته الولايات المتحدة يوم الأربعاء، قال ترامب، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الأسبوع، لكنه كان مستعدًا لفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية التي لا تخضع فعليًا للضرائب الأمريكية، إذا استمرت الدولتان في الاتفاق.





-الاقتصاد العالمي

وصناع السياسة في مأزق مع تباطؤ النمو العالمي بسبب التوترات التجارية، مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة، وهذا يضعف الدولار ويضغط على البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان للتوصل إلى طرق لمنع عملاتهما من الارتفاع، مما قد يقوض اقتصاداتهما المعتمدة على التصدير.





ويأمل آبي في التوصل إلى لغة التجارة الحرة في البيان الختامي للاجتماع لكنه يواجه مقاومة من ترامب، الذي أجبر مجموعة العشرين العام الماضي على التخلي عن تعهدها الطويل الأمد بتجنب الحمائية.





-تغير المناخ

ويستمر النزاع حول ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث يعارض المفاوضون الأمريكيون الدفع بقيادة أوروبية لالتزام قوي بمكافحة تغير المناخ.

وتحيي المسودة الأخيرة للغة مجموعة العشرين بشأن تغير المناخ، التي رأتها رويترز، الدعم لاتفاق باريس 2015، واصفة إياه بأنه "لا رجعة فيه". وقال مصدران، إن مسودة سابقة تجنبت هذا الالتزام بناء على إصرار الولايات المتحدة.





وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تقبل بيان مجموعة العشرين الذي لا يذكر اتفاق باريس. ترامب، الذي وصف ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها "خدعة"، وأخرج الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017.





-إيران والنفط

على الرغم من أن إيران ليست عضوًا في مجموعة العشرين، إلا أنها ستكون موجودة بروح مع تهديد الحرب مع الولايات المتحدة بعد سلسلة من الحوادث في الخليج والخطاب المتصاعد.





وأوقف ترامب في اللحظة الأخيرة غارة جوية على إيران الأسبوع الماضي ردا على إسقاطها لطائرة أمريكية بدون طيار، وبعدها، شدد العقوبات على إيران وهددها بـ "الإلغاء".





وإلى جانب التوترات الخليجية، فإن أسواق النفط على وشك الانتهاء من الموعد النهائي الذي تلوح فيه أوبك لتقرر ما إذا كانت ستواصل خفض الإنتاج. قد يكون ذلك محور اجتماعات أوساكا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





-النفايات البحرية

ويتمثل أحد بنود جدول أعمال مجموعة العشرين التي قد يحرزها آبي تقدماً في تقليص وفرة النفايات البلاستيكية في المحيطات، رغم أنه من غير المرجح وجود أهداف محددة والتزامات ثابتة بالعمل.



