"فلوس" برشلونة تحسم صفقتي جريزمان ودي ليخت

اعترف جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني بأن رغبة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي هي العودة.

وقال كاردونير لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا نتواصل مع نيمار ولم نتناقش في مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة.. ولكن أعلم رغبة اللاعب الكبيرة في العودة".

وأوضح نائب رئيس برشلونة أن غير مندهش من رغبة نيمار في العودة فهناك قبله من رحل وقاتل للعودة مثل سيسك فابريجاس وجيرارد بيكيه.

وأضاف: "أتفهم أنّ كل لاعب لديه الطموح بالانضمام لبرشلونة حيث أفضل لاعب في التاريخ ولكننا نحاول الموازنة في سوق الانتقالات قبل التوقيع مع لاعبين مثل أنطوان جريزمان".

وتابع نائب رئيس برشلونة: "لا أحب الحديث عن ماتياس دي ليخت فالأمور لم تحسم بعد وأعلم أنّ الجمهور ينتظر الأخبار في سوق الانتقالات ولكن لابد من الموازنة بين الجوانب الفنية والميزانية للمضي قدمًا".